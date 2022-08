Repórter da Globo não segura a emoção ao falar da fome no país; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Muitas vezes dar a notícia exige sangue frio aos jornalistas. Nem sempre isso é possível. Magno Dantas entrou no ar no Jornal das Dez, da GloboNews, na noite desta quarta-feira, 3, para relatar um episódio que ocorreu em Belo Horizonte (MG). Um menino de 11 anos ligou para o serviço telefônico 190 da Polícia Militar, relatando que precisava de algo para comer em casa, pois só tinha farinha. O caso teve repercussão imediata e chegaram várias doações para o garoto, que mora apenas com a mãe. Magno quase não conseguiu completar a notícia, com voz embargada e olhos marejados, ao trazer a público este triste exemplo de como a fome avança pelas famílias do Brasil (assista abaixo ao vídeo que reproduz parte da fala do repórter).

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, lançado em junho, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer em 2022 no país. São 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano.

