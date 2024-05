‘Renascer’ despenca em audiência e acende alerta da Globo atrás de culpado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se na TV aberta, Renascer segue líder no horário, o mesmo não pode ser dito da procura no streaming. Há duas semanas, a série Justiça 2 ultrapassou a novela das 9 como produto mais consumido da plataforma. E não é só. A novela turca Hercai: Amor e Vingança também não tem feito feio, passando a trama de Bruno Luperi algumas vezes nos últimos dias.

Se no Globoplay as coisas não andam boas… na TV aberta, mês passado a trama deu 26 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). É apenas um ponto acima do que Terra e Paixão, sua antecessora, alcançou com a mesma quantidade de capítulos. Esperava-se que Renascer chegasse a 30.

Internamente, a direção da Globo já pediu que os capítulos de Renascer seja reeditados, para dar mais dinamismo à história e acelerar enredos que se arrastam. A história de Buba, por exemplo, é uma das que precisam avançar. As pesquisas internas apontam que não há rejeição do público, como se temia, mas é preciso acelerar para não esfriar a audiência também na exibição na TV aberta. A culpa não tem recaído sobre o texto ou atores, mas sim na edição. Xii…