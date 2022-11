Rei Charles III já pensou que talvez pudesse ‘ser gay’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dado o interesse na vida do monarca Charles III, um livro intitulado The King: The Life of Charles III será lançado na próxima terça-feira, 8, em terras britânicas. A biografia, que já teve partes reveladas ao público por meio do jornal Page Six, traz um momento surpreendente da vida do membro da família real. Em discussão com a então princesa Diana, na qual ela questionou sobre a sua falta de libido, o então príncipe demonstrou hesitação sobre a orientação sexual. “Por que você não dorme comigo?”, perguntou Diana. E obteve como resposta de Charles: “Não sei, querida. Acho que posso ser gay.

Escrito pelo jornalista americano best-seller Christopher Andersen, autor de mais de 35 livros, a narrativa mostra outras partes curiosas da trajetória do menino Charles, até se tornar monarca. Entre elas, as supostas acusações de maus-tratos a funcionários e de que ele só dormia com o seu ursinho.