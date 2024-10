Recauchutagem da Globo: o que volta ao ar, sertanejo e data de ‘Vale Tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo convocou suas estrelas para comparecerem ao Upfront 2025, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 16. O evento anual serve para apresentar ao mercado publicitário os projetos para o próximo ano na sua grade televisiva. A edição deste ano apresentou mais de 70 produtos, alguns nem tão novidade assim.

Em clima de celebração pelos 60 anos da emissora, alguns programas que marcaram história voltam à grade em “sessão nostalgia” – como Vídeo Show, Você Decide e um especial do Planeta Xuxa. Um imenso palco, dito como o “maior da história do antigo Projac – será montado para a festa da sessentona. Aliás, Xuxa vai ganhar um quadro no Fantástico, chamado Pets. Entre as chamadas “novidades” está a nova temporada de The Masked Singer Brasil, agora com Eliana. “Há um ano fui convidada para o Criança Esperança, num momento que ficou para a história, ao lado das minhas amigas Xuxa e Angélica. E agora estou no palco para contar o que vem por aí”, disse ela. Tony Ramos e Belo estarão entre os jurados do The Masked, que terá como tema “novelas icônicas”. “Vou ser um jurado em um contexto absolutamente agradável, que é homenagear a dramaturgia nos 60 anos da TV Globo. Sou um veterano nesse negócio chamado novela e fiquei muito feliz pelo convite, algo totalmente novo para mim”, disse Tony.

Recém-anunciada sua gravidez, Sabrina Sato ficou responsável por apresentar o projeto de transmissão de carnaval. “Mamãe estará lá”, disse. Ao lado de Milton Cunha, ela confirmou a transmissão dos três dias do desfile das escolas de samba do Rio, uma alteração histórica na Sapucaí. Tô na Glô, com Rita Batista, sobre o carnaval de rua, entra no ar uma semana antes da folia oficial, mostrando os diferentes blocos pelas capitais do país.

É de casa, apesar dos rumores de que poderia sair da grade, permanece nas manhãs de sábado – ainda que com horário reduzido. Bom dia Sábado, um telejornal nacional, é a surpresa que mexe na grade dos finais de semana. Produto mais alardeado é o remake de Vale Tudo, com Taís Araújo e Paolla Oliveira no elenco. Cauã Reymond e Débora Bloch subiram ao palco para avisar que fazem parte da trama. A data de lançamento é março, com o fim de Mania de você. Outro produto anunciado é a série documental que celebra os 100 anos do Grupo Globo, a partir da fundação do jornal criado por Irineu Marinho em 1925 no Rio. O projeto será dirigido por Pedro Bial, com previsão para julho.

O cantor Daniel vai apresentar um programa do seu gênero musical, o Viver Sertanejo, todos os domingos, logo após o Globo Rural. Outra aposta é a versão do show Amigos, sucesso dos anos 1990, agora em versão feminina, Amigas. O Circuito Sertanejo volta em versão 2025, confirmando a boa vontade da empresa com os hits do interior do país. A moda sertaneja também será o mote da novela Coração acelerado. Haja viola…

Continua após a publicidade

Já Caldeirão do Mion apresenta como novidade um quadro em que anônimos e famosos desafiam Marcos Mion a repetir tarefas nas quais elas se destacam. Haverá também um quadro sobre conexões de fé, algo que foi rapidamente dito por ele no palco – mas não foi detalhado. No geral, a ideia que fica é a de que a TV Globo exibe ao mercado uma grade televisiva que recauchuta velhas fórmulas, apostando na nostalgia do público fiel para comemorar seus 60 anos.