Após transmissão sofrível, Globo dá sacode no Carnaval sem Boninho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora Mariana Gross, à frente do telejornal RJTV 1, da TV Globo, foi escalada para a transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro no Carnaval 2025. Esta escalação atende ao pedido antigo de sambistas, que adoram a apresentadora – frequentadora das quadras. A emissora ainda não anunciou os comentaristas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas já é sabido que a ideia de Boninho de levar influenciadores e atores despreparados ao ar, como em 2024, não se repetirá. Para alívio geral.

Além de Mariana, a transmissão terá novamente Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha. Em São Paulo, terá Everaldo Marques, Valéria Almeida e Ailton Graça.