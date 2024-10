O que diz Xuxa sobre possibilidade de trabalhar com Angélica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa e Angélica vão ser as primeiras convidadas no programa de estreia da nova temporada de Lady Night nesta segunda-feira, 14, no Multishow. No bate-papo junto com Tatá Werneck, as apresentadoras participaram de algumas dinâmicas e falaram da amizade de anos. Em um dos quadros apelidado de Hector Bolígrafo, elas foram testadas com um detector de mentiras. Xuxa aproveitou para comentar sobre a relação das duas. “Tenho certeza de que iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse a fazer: cinema, televisão, teatro. Tenho medo que estrague a nossa amizade? Tenho, mas ia amar, porque gosto muito de ficar do lado dela”, disse.

A temporada vai contar com 30 episódios, sendo a maior desde que o programa foi ao ar, em 2017. Dentre os convidados, estão Rafael Vitti, Pedro Bial, Ivete Sangalo, Narcisa Tamborindeguy e Ines Brasil.