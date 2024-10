Quem foi Odete Roitman – e por que é a maior vilã das novelas brasileiras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que o remake de Vale Tudo foi anunciado, a pergunta que domina as discussões televisivas é “quem vai interpretar Odete Roitman”. Trata-se da vilã que marcou o folhetim escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, em 1988. A resposta oficial veio nesta quarta-feira, 16, com direito a um espetáculo de luzes e imagens da novela, durante um evento da Globo que anunciou as novidades de 2025. Debora Bloch será a atriz que terá a difícil missão de viver a personagem, interpretada brilhantemente por Beatriz Segall (1926-2018) na primeira versão.

Mas por que toda esse suspense e certo “carnaval” para apresentar uma intérprete de novela? Acontece que Odete Roitman é considerada uma das maiores vilãs da televisão brasileira, referência para muitas outras que vieram na sequência, como Nazaré Tedesco, em Senhora do Destino (2004), e Carminha, de Avenida Brasil (2012). Quase 40 anos depois, ela segue marcada não só pela arrogância, crimes com retoques de frieza e falas preconceituosas, como “o Brasil é um país de Jecas” e “isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo”, mas também pelo suspense que envolveu sua morte. A cena, que não mostrava a assassina, apostou no “quem matou” na teledramaturgia, questão lembrada até hoje, mesmo por aqueles que não eram nascidos à época. Essa tática, aliás, foi lançada por Janete Clair em O Astro, no famoso “Quem matou Salomão Hayalla?” em 1978.

Recentemente, uma fala de Manuela Dias sobre a adaptação da personagem foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. A autora do remake disse que a vilã passará por algumas mudanças, como “humanizar” a rica preconceituosa. Algo que deixou os fãs em cólicas – com razão. Além de Debora Bloch, o elenco do remake de Vale Tudo terá Bella Campos como Maria de Fátima, Taís Araújo como Raquel, Humberto Carrão como Afonso, Paolla Oliveira como Heleninha Roitman, Cauã Reymond como César, Renato Góes como Ivan, Malu Galli como Celina, entre outros. A conferir.