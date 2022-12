O que ‘Avenida Brasil’ tem a ver com o pen-drive de Eduardo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A justificativa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) sobre ida ao Catar, país sede da Copa do Mundo, virou meme nas redes sociais. Alguns internautas compararam a situação com a novela Avenida Brasil, sucesso da TV Globo em 2013. Na trama de João Emanuel Carneiro, Nina, a personagem principal, possuía fotos reveladoras da vilã Carminha impressas no papel, o que permitiu que a antagonista as destruísse. Na época, os telespectadores se perguntavam o porquê da mocinha não ter colocado as fotos em um pen-drive, que seria mais seguro e inteligente.

Após a repercussão de um registro da transmissão oficial da Fifa, que mostra Eduardo curtindo o jogo do Brasil contra a Suíça, ao lado da mulher, Heloísa Bolsonaro, ele gravou um vídeo explicando que o motivo da viagem ao exterior foi para levar pen-drives com “vídeos em inglês explicando a situação no Brasil”. Essa justificativa virou chacota na internet e muitos, como na novela, se perguntaram o motivo dele não escolher uma tecnologia mais recente. Como, por exemplo, os serviços de armazenamento e compartilhamento em nuvem.

essa história de pen drive só me lembrou o vacilo da kinga em Avenida Brasil 😂 pic.twitter.com/oYxmRZlq8C — Natália Bonavides ❤️‍🔥 (@natbonavides) November 29, 2022

O Eduardo Bolsonaro foi pior do que a Nina de Avenida Brasil com o lance dos pren drives. — Renato Be¢k (@Renato83oficial) November 30, 2022

O Joao Emanuel Carneiro escrevendo Avenida Brasil assim https://t.co/evzEd6BRKY — Babi (@babi) November 29, 2022

Em 2012, a Nina de Avenida Brasil levou filmes de fotos para revelar em vez de imprimir de um pen drive. Absurdo que quase mela a novela. Dez anos depois o Bananinha conserta o erro: vai ao Qatar com pen drives pra denunciar o golpe. Gênio — Ericparah (@Ericparah) November 29, 2022