Por que Bella Campos é um erro na escalação de ‘Vale Tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com uma nova versão escrita por Manuela Dias, a TV Globo escalou o remake de Vale Tudo (1988) para a grade de 2025, ano que a emissora celebra 60 anos. A expectativa em torno desta versão é alta, por se tratar de uma das novelas mais icônicas da teledramaturgia, e cada personagem é disputadíssimo entre os atores. Porém, nesta semana, foi anunciado que Bella Campos irá interpretar Maria de Fátima, papel eternizado por Gloria Pires. O problema não está na atriz, já que ela é uma das grandes revelações atuais e teve bom desempenho no teste de elenco, mas sim no contexto da história.

Na primeira versão do folhetim, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall (1926 – 2018), era uma mulher cruel, fria e preconceituosa. Assim, ela jamais aceitaria que seu filho, Afonso (personagem de Cássio Gabus Mendes, que agora será de Humberto Carrão), se relacionasse com uma mulher negra, no caso Maria de Fátima, interpretada por Bella, muito menos se juntaria a ela para planejar uma vingança.

Na história, devido à sua visão elitista, Odete, que agora será representada por Debora Bloch, não aprova o namoro do herdeiro com Solange (Lídia Brondi), já que a produtora de moda tinha ideologias progressistas. Contrariada, ela força o casamento do filho com Maria de Fátima. Ou seja, para justificar a escolha de Bella Campos, Manuela Dias terá que mudar o perfil da personagem, e isso pode ser o primeiro erro do remake.