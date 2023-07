Quem é o narrador que chamou Gabigol de ‘gostoso’ ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o jogo da semifinal da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 26, entre Flamengo e Grêmio, o narrador esportivo Rômulo Mendonça fez um elogio carregado para o jogador Gabigol. Enquanto narrava o gol do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre, Rômulo, que já é conhecido por locuções extrovertidas, chamou o jogador de “gostoso demais”. “É gol do Mengão, do coisa ruim. O coisa ruim é brabo. E o Gabigol é gostoso demais”, elogiou Rômulo que trabalha para o Amazon Prime Video. O momento não passou batido pelos telespectadores, que publicaram o trecho no Twitter. Rômulo Mendonça, inclusive, virou um dos assuntos mais comentados da rede social.

e essa narração? KKKKKKK “o coisa ruim é brabo e o gabigol é gostoso demais” pic.twitter.com/jhCnkLGyKJ — CAROLLLL (@bayewrnmunich) July 27, 2023

