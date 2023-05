Quem é o ator da Netflix que vem roubando as atenções em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido por Riverdale, série adolescente da Netflix, Charles Melton, de 32 anos, é o protagonista de May December, comédia dramática que entrou na disputa pelo Palma de Ouro na mostra competitiva do Festival de Cannes 2023. No longa, ele contracena ao lado de ganhadoras do Oscar, como Natalie Portman e Julianne Moore.

Moore interpreta uma estrela de cinema mais velha, alvo dos jornais de fofoca, por conta de seu relacionamento com um homem mais jovem, interpretado por Charles Melton. Sua vida começa a desmoronar quando Natalie Portman, uma atriz de Hollywood, começa a se preparar para o papel da personagem de Moore. O filme foi ovacionada na estreia do festival e é dirigido por Todd Haynes.

Charles já atuou em filmes elogiados pela crítica, tais como O Sol Também é Uma Estrela (2019), Bad Boys para Sempre (2020) e Coração de Campeão (2022). Além disso, o ator está confirmado para o próximo longa de Bad Boys 4. Ele nasceu na cidade de Juneau, no Alasca, e estudou na Kansas State University, onde jogou futebol por dois anos, até ser descoberto por uma agência na Flórida. A partir daí, iniciou uma carreira de modelo. Cannes pode significar o início das premiações por sua carreira em ascensão.