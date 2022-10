Quem é a repórter acusada de se aliar a Bolsonaro por ‘conveniência’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator José de Abreu foi um dos que publicaram um vídeo da ex-apresentadora Carla Cecato, ainda durante a pandemia, pedindo para as pessoas ficarem em casa e fazerem lockdown, com o objetivo de frear o avanço do vírus. Um discurso, portanto, contrário ao que Jair Bolsonaro (PL) defendia na época. Agora, ela aparece em vídeos recentes defendendo a reeleição. Opositores do presidente utilizam esse efeito de antes/depois para atacarem a jornalista, que teria defendido uma coisa e agora outra. Carla gravou um vídeo para se explicar, se direcionando ao ator da TV Globo: “Você postou um vídeo no seu instagram me citando… Aquele vídeo que eu fiz foi para os jovens que estavam saindo para aglomerar, e não para os trabalhadores que precisam sair para trabalhar”, diz.

No meio de toda essa polêmica, foram resgatados bastidores da demissão da apresentadora da Record, quando o clima com outros jornalistas não era dos melhores. Ela ficou por 16 anos na emissora de Edir Macedo, onde apresentou programas como o Fala, Brasil e foi demitida por e-mail em 2021. Depois foi para a Jovem Pan, onde ficou apenas três meses.

Pra quem só tá conhecendo a Carla Cecato por conta da frase idiota na Jovem Pan, fica a lembrança de que ela arranja problema com os colegas desde a Record pic.twitter.com/2XqexP35b3 — Ricardo S (@RickSouza) August 30, 2022