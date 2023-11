‘Quando a vítima denuncia um líder espiritual, sofre ameaça até dos fiéis’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos anos, a polícia recebeu mais de 450 denúncias de violações por lideranças religiosas. Do total, mais de um terço envolve denúncias sexuais. Este é o tema central da série Pecados Revelados, de Susanna Lira, 48. A produção possui cinco episódios de 30 minutos na primeira temporada, e estreou nesta segunda-feira, 6, no GNT. Na série, são abordados casos emblemáticos como o de João de Deus e o do padre Pedro Leandro, com opiniões de promotores, advogados, jornalistas e especialistas como Maria do Carmo dos Santos, psicóloga e diretora do Coame (Movimento Combate ao Abuso no Meio Espiritual). Em conversa com a coluna, Susanna falou sobre suas motivações.

Qual foi a motivação para investigar essas denúncias de violações por lideranças religiosas? Nos últimos anos, especialmente depois das denúncias relacionadas ao João de Deus, houve aumento de declarações de vítimas relatando abusos de líderes espirituais. Percebemos o quanto era difícil que essas denúncias virassem processos contra esses líderes, porque muitas vezes as palavras dessas pessoas eram descredibilizadas. Fizemos uma imersão no tema para compreender o modus operandi desses líderes.

Quais as maiores dificuldades para conversar sobre o tema com as vítimas? A maioria das vítimas está muito traumatizada e fragilizada. Quando se faz uma denúncia de líder espiritual, há uma série de ameaças que elas sofrem por parte dos abusadores e muitas vezes dos fiéis que acreditam na inocência daquele líder. Por isso, tivemos cuidado ao abordar e conversar com essas vítimas. Todas que aparecem na série foram indicadas por promotores e advogados que trabalham diretamente com elas.

Muitas das séries de true crime são criticadas por “lucrar” com essas histórias trágicas. O que pensa sobre isso? Penso que essa série não é um true crime clássico, mas um documentário de imersão em um universo pouco explorado. Mas acredito que as séries true crime ajudam a elucidar casos complexos e muitas vezes trazer visibilidade para vítimas que até então eram negligenciadas. É sempre importante trabalhar com toda cautela possível para que a obra documental seja uma forma de apoio e de alerta para um tema tabu.

Como é abordada essa busca pela religião e pela espiritualidade na série? A busca pela espiritualidade é algo natural de qualquer ser humano. Assim é retratada na série. Não existe perfil de vítima, qualquer um de nós, na busca pela espiritualidade pode se deparar com uma tentativa de abuso. O importante é que existem formas de prevenção e a série traz alguns caminhos sobre como analisar comportamentos suspeitos e se proteger desses falsos líderes.