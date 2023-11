Psicanalista avalia exposição do término de casais famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é raro que casais famosos tornem públicos seus conflitos pessoais. Luísa Sonza, durante o programa Mais Você da TV Globo, anunciou que foi traída pelo então namorado, o influenciador Chico Moedas. Sandy e Lucas Lima fizeram um comunicado sobre a separação nas redes sociais e ainda marcaram presença no Altas Horas para falar sobre a relação. Preta Gil expôs detalhes da traição de Rodrigo Godoy em vários programas e podcasts. O psicanalista Rafael Cobra, 43 anos, se especializou em mentoria de relacionamentos. Seu método é inspirado em sua história de vida, com foco na geração de identificação com os clientes. Ele atua em diversos estados do Brasil, e também em Dubai, Estados Unidos, África, Portugal, entre outros países.

Casado há sete anos com Daniela Cobra, tem dois filhos, João, 5, e Duda, 13, esta do primeiro casamento. A infância do psicanalista foi marcada por uma narrativa repleta de obstáculos. Seus pais se separaram quando ele ainda era pequeno, e sua mãe encontrou um parceiro que a agredia. Aos 11 anos, descobriu o remo, que o fez ganhar inúmeros títulos pela seleção brasileira. Na vida adulta, porém, precisou largar o esporte por limitações físicas e começou a investir em alguns negócios. Após quase tentar tirar a própria vida, Rafael se empenhou em compartilhar suas experiências e lições de vida com o mundo. À coluna, ele comenta como vê toda esta exposição dos famosos.

“Se ela (a pessoa famosa) fosse minha mentorada, eu a aconselharia a não expor a situação, pois isso não traz benefícios para o relacionamento. Na verdade, isso pode tornar mais difícil superar a traição, já que as pessoas continuam falando sobre o assunto. A melhor maneira de lidar é focar em criar novos movimentos na vida e preenchê-la com outras atividades. Isso ajuda a deixar o passado para trás. No caso da Sandy, a exposição parece ter sido cuidadosamente planejada para evitar julgamentos e especulações negativas, enquanto que no da Luiza Souza, parecia menos planejada e pode ter consequências mais desafiadoras”, analisa Rafael, ex-atleta olímpico de remo.