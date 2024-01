Produtor de Madonna confirma ‘Celebration Tour’ no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O produtor William Orbit revelou, em uma publicação nas redes sociais, que Madonna virá ao Brasil com a Celebration Tour. Pelo Instagram, nesta segunda-feira, 22, William compartilhou um longo texto nostálgico sobre disco Ray of Light, de 1998, que foi responsável e citou a vinda da artista para o Brasil. “Às vezes fecho os olhos e sonho em criar outro álbum ‘Ray of Light’ com ela, e com todos os seus filhos, que estão tão ‘certos’ na mistura (…) Ahhh. Mas com uma turnê até o outono, com o Brasil agora consolidado, isso é improvável”, escreveu em um trecho da legenda. No final do ano passado, surgiram especulações de que a cantora poderia realizar uma apresentação no Rock in Rio 2024, mas nada confirmado.

Ao longo de 40 anos de carreira, Madonna já esteve no Brasil três vezes. Em 1993, com a turnê The Girlie Show; 2008, com Sticky & Sweet; e a última em 2012, com MDNA.