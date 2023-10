Príncipe William dá ‘bronca’ em filho durante jogo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 16 out 2023, 20h28 - Publicado em 17 out 2023, 11h00

Durante a partida de País de Gales e Argentina, pela Copa do Mundo de Rugby, o Príncipe William foi flagrado dando uma “bronca” em um de seus filhos, o Príncipe George, de 10 anos. Durante o jogo, que aconteceu no sábado, 14, o Príncipe de Gales precisou repreender a criança em certo momento da partida. As imagens mostram o primogênito do Rei Charles III com o dedo em riste enquanto é ouvido pela criança. As causas da bronca não foram reveladas pela imprensa internacional, nem pela assessoria da Família Real Britânica. A partida, que aconteceu no estádio de Vélodrome, em Marselha, foi vencida pela Argentina por 29 a 17.

