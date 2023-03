Por que Roberto Carlos faz mistério sobre possível namorada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vida amorosa de celebridades é matéria-prima para diversos sites e revistas de fofocas, fomentados pela privacidade desnudada que os mesmos famosos esbanjam nas redes sociais, tal como sobremesa para deleite de seus seguidores. Volta e meia uma dessas personalidades que têm a vida pessoal em discussão é Roberto Carlos, de 81 anos. Em recente coletiva de imprensa em seu cruzeiro Emoções em Alto Mar, uma repórter lhe perguntou se está namorando. Ele disse que sim – como também já afirmara outras vezes. E desconversou ao pedirem o nome da atual companheira. “Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo”, disse, dando sua marcante gargalhada. Foi o suficiente para que a loteria reascendesse. Quem seria sua atual paixão?

A presença constante da atriz Luciana Vendramini em seus shows em 2005 foi apontada como sinal de que teriam um caso. Apesar dos rumores, ambos negaram qualquer envolvimento. Em 2020, sua suposta nova namorada seria Tamara Angel, então com 27 anos, participante do The Voice Brasil 7. Ela negou nas redes sociais e o assunto morreu depois de um breve tempo. No especial de final de ano da TV Globo, de 2010, Paula Fernandes teria encantado o Rei. “Talentosa, bonita, charmosa e maravilhosa”, elogiou Roberto à cantora. Nada foi confirmado. Os rumores não sobreviveram à escassez de novos fatos ou fotos que comprovassem a aproximação entre a sertaneja e o Rei.

Desde que ficou viúvo, em 1999, de Maria Rita, Roberto não apresentou nenhuma outra paixão a seu público. Antes disso, ele se casou outras duas vezes: com Nice Rossi, mãe de seus filhos Luciana e Dudu; e com Myriam Rios. O cantor e compositor que melhor traduz o romantismo brasileiro em canções há décadas teria se fechado de vez para o amor? Suas recentes declarações seriam então apenas um marketing jocoso em sua habilidade para driblar outros temas (como política, por exemplo)?

O fato é que Roberto leva a discrição ao pé da letra. A ponto de fazer valer a máxima de que “em boca fechada não entra mosca”. É sabido que, entre as poucas pessoas do seu íntimo círculo de relacionamentos – incluindo até profissionais – nada pode deve ser dito às claras sobre ele. Se Roberto se sente ameaçado em sua intimidade, ele mesmo dá um jeito de demonstrar que tudo desandou e assim põe um discretíssimo ponto final na história.

O octogenário Roberto segue dando seus flertes no Brasil e nos Estados Unidos, onde passa temporadas de férias sempre que possível. Mas se mantém fiel a uma única paixão, a esta sem medo de demonstrar publicamente carinho e afeito: a sua plateia. Qualquer outra candidata que venha a ser apontada pela mídia “especializada” é mera especulação. Até que se prove o contrário.