Por que o Especial de Natal do Porta dos Fundos foi cancelado

O Especial de Natal do Porta dos Fundos 2023 não será exibido pela Paramount+ no final deste ano. A obra, protagonizada por Fabio Porchat, foi gravada em agosto, e pela primeira vez seria em formato de stand-up. A produção narraria algumas histórias consideradas inusitadas do Velho Testamento, mas não traria Jesus como personagem. Além disso, iria possuir uma cenografia que remetesse ao Oriente Médio no ano 30 D.C. O motivo especulado para o cancelamento seria o conflito entre Israel e Hamas.