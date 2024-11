Por que filha de Donald Trump se afastou da política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivanka Trump, 43, filha de Donald e Ivana Trump, participou ativamente das primeiras duas campanhas eleitorais do republicano à presidência dos Estados Unidos, porém, nos últimos dois anos, se afastou da política. Nas duas primeiras candidaturas, a herdeira era presença constante em comícios, na televisão e em palcos de convenções nacionais. Sua participação tinha o papel implícito de apelar para as mulheres eleitoras. Ivanka foi a “conselheira do presidente” e durante o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, foi “assessora não oficial” de governo. Segundo o jornal El País, embora não fosse contratada oficialmente, sua influência se refletia no fato de ter ganhado uma sala própria na Ala Oeste do escritório oficial do presidente. Além de participar de cúpulas internacionais como o G20.

O envolvimento de Ivanka com a política diminuiu na terceira campanha do pai. Em 2022, ela anunciou que seu apoio ao pai seria feito fora da esfera política. “Embora eu sempre ame e apoie meu pai, daqui para frente farei isso fora da arena política”, declarou a filha de Trump em 2022 no Instagram. O jornal americano The New York Times classificou a ausência política de Ivanka como “misteriosa”. Porém, justificou que a mudança para uma observadora quase silenciosa ocorreu em um momento em que Trump enfrenta a perspectiva de quatro julgamentos criminais.

Atualmente, ela e o marido, o empresário Jared Kushner, que estava presente na gestão do sogro como assessor sênior, vivem com os filhos em uma ilha artificial em Indian Creek, conhecida como o “bunker dos bilionários”. Após a vitória de Trump contra Kamala Harris, Ivanka apareceu ao lado do pai e familiares na Flórida.