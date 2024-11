Trump ‘troca’ filha por Elon Musk em fotografia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma atitude de Donald Trump chamou a atenção em um vídeo publicado por uma neta do presidente eleito dos Estados Unidos. Nas imagens, o republicano aparece tirando fotos com familiares na comemoração do seu retorno à Casa Branca. Após posar ao lado do filho Donald Trump Jr e sua família, ele faz um gesto como se impedisse a aproximação da filha Ivanka, chamando Elon Musk para o registro. “Precisamos do Elon Musk com o menino dele”, disse Trump quando vê a filha se aproximando. Ivanka trabalhou como assessora pessoal do pai no período da primeira presidência do pai, entre 2017 e 2021, mas se afastou depois. O bilionário, por outro lado, atuou ativamente na campanha de Trump, sendo um dos seus principais investidores. Após ser “trocada”, a filha se afasta e Musk ocupa, ao lado do filho, o que seria seu lugar na foto.