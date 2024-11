A radical decisão da filha de Elon Musk após vitória de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o anúncio da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a filha transgênero de Elon Musk, Vivian Wilson, 20 anos, afirmou que está deixando o país. “Pensei nisso por um tempo, mas ontem confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos. Mesmo que ele fique no cargo por apenas quatro anos, mesmo que os regulamentações antitrans magicamente não aconteçam, as pessoas que votaram voluntariamente nisso não vão a lugar nenhum tão cedo”, escreveu a jovem, no Threads, nesta quarta-feira, 6. Em outra publicação, Wilson compartilhou um post do fundador da Meta, Mark Zuckerberg, parabenizando Trump pela vitória. “Parece que os palhaços estão saindo do circo”, comentou.

Vivian é filha do bilionário com Justine Wilson. Em 2022, ela entrou com um pedido judicial para mudar o nome de Xavier para Vivian. Além disso, a jovem alterou o sobrenome, adotando o da mãe. Ela já declarou, em outras ocasiões, que não mantém vínculo com o pai. “Não vivo mis nem desejo ter qualquer relação com meu pai biológico”, comentou em uma entrevista. Musk deu total apoio a Trump durante a campanha, aparecendo ao lado do então candidato e doando mais de 100 milhões de dólares, equivalente a mais de 500 milhões de reais, ao comitê do republicano.