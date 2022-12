Por que Fernanda Montenegro foi substituída por Susana Vieira em novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Walcyr Carrasco, 71, já iniciou a seleção de elenco para a próxima novela da TV Globo, Terra Vermelha, sucessora de Travessia. E Fernanda Montenegro, 93, teria sido substituída por Susana Vieira, 80, em um papel importante na futura novela das 9. A personagem em questão é Cândida, dona do bar da cidade e que sabe da história de vida de todos na trama. Walcyr teria Fernanda em mente quando escreveu essa personagem, porém a atriz estaria focada no filme Dona Vitória, do Globoplay. Pesou também que o papel exigiria gravações diárias: a novela será a maior produção no ano da emissora em números de capítulos.