Por que Bruna Marquezine chorou nos bastidores de filmagem em Hollywood

De volta ao Brasil, após três meses de trabalho em Los Angeles filmando Besouro Azul, sua primeira incursão no cinema internacional, Bruna Marquezine, 27 anos, conta que demorou um pouco a superar a insegurança. Ao fim do primeiro dia, ainda na fase de prova de figurinos, chegou ao hotel e caiu no choro. “A ficha caiu e pensei: ‘Nossa, estou aqui, vou fazer mesmo’, recorda. Na leitura do roteiro, frente a frente com os diretores da Warner/DC, outro ataque de incerteza: “Perguntei: ‘Fui bem? Ainda dá tempo de me demitir? Eles riram e disseram que tinha sido incrível”. Borbulhante quando o assunto é trabalho, Bruna, no entanto, se recusa a dar pista do roteiro. “Não posso, meu querido. Quero estar no segundo filme”, diz. Besouro Azul, primeiro herói latino da DC, é falado em espanhol com legendas em inglês e deve estrear em agosto do ano que vem.

Publicado em VEJA de 28 de setembro de 2022, edição nº 2808