Poeta Carlos Cardoso é premiado em Roma, na Itália

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O carioca Carlos Cardoso, 49, recebeu recentemente, em auditório em Roma, na Itália, duas honrarias em reconhecimento “à força lírica de sua obra e ao humanismo de seu olhar”: o Prêmio Amicizia Italia Brasile e La Palma d’Oro di Assissi-Pax. O autor, expoente da poesia brasileira contemporânea, premiado por Melancolia, acaba de lançar seu mais novo livro, Coragem (ed. Record).

“Estamos falando de um prêmio que une duas culturas, duas nações. São culturas distintas, geográfica, história e artisticamente, mas elas se admiram mutuamente, e em diferentes terrenos, entre eles o da poesia. Eu sou um brasileiro em Roma. É meu dever como autor – e, sobretudo, como cidadão do meu país – entender que minha presença aqui simboliza um gesto de consideração para com o Brasil. (…) O mundo passa por um momento difícil, com guerras que ceifam vidas, com crises na economia de diversas nações, com um aquecimento global que se amplia ano a ano. Festejar a poesia é festejar a resistência. É prestar atenção ao próximo. É seguir adiante”, declarou em seu discurso de agradecimento.