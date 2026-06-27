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Cultura

Pior da semana: queda de Virgínia comprova aposta errada da Globo

Globo decidiu frear participação da influenciadora após críticas

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 09h00
Virginia
A influenciadora Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)
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Pior da semana: queda de Virgínia comprova aposta errada da Globo Priorize VEJA no Google

Virginia Fonseca virou o caso mais barulhento — e constrangedor — da cobertura de entretenimento da Copa do Mundo. Contratada pela Globo para comandar um quadro dentro do Domingão com Huck, a influenciadora teve sua participação diminuída drasticamente pela emissora após dois episódios no ar. A avaliação nos bastidores foi de que a repercussão negativa estava desgastando a produção. O quadro, pensado para mostrar os bastidores da Copa com olhar mais leve e popular, acabou criticado por falta de conteúdo, excesso de espontaneidade ensaiada e pouca conexão real com o torneio. Na prática, a Globo descobriu em rede nacional que seguidores não são sinônimo automático de carisma televisivo.

A equipe de Virginia tentou minimizar o caso e afirmou que não houve suspensão, mas uma “avaliação” semanal do quadro. Enquanto isso, Luciano Huck deve assumir a parte dedicada ao Mundial neste domingo, 28. O pior da semana, portanto, não é só de Virginia. É também da Globo, que apostou no atalho da influência digital para embalar a Copa e precisou pisar no freio antes mesmo de a bola chegar ao mata-mata.

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