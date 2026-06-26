Os bastidores do momento que a Globo decidiu ‘frear’ Virgínia na Copa

A Globo decidiu diminuir drasticamente a participação de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo em quadro apresentado dentro da programação do Domingão com Huck. Após dois episódios irem ao ar, uma reunião interna da direção da atração chegou à conclusão, nesta semana, de que a repercussão negativa estava desgastando toda produção.

A coluna GENTE soube que Luciano Huck, o entusiasta da ideia de alçar Virginia à categoria de repórter da emissora no Mundial, bem que tentou mantê-la no ar nos moldes do que vinha sendo apresentado ao público. Porém, as críticas negativas da imprensa especializada e também da pesquisa junto ao público pesaram na decisão. E não houve argumento melhor quando anunciantes avisaram, ainda que informalmente, que não estavam satisfeitos com todo esse burburinho em torno da influenciadora nos Estados Unidos.

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Para não ficar feio com o próprio marketing gerado pela sua contratação, Virginia continuará fazendo parte das entradas no Domingão, porém com muito menos tempo. Quem comanda a partir de agora toda cobertura voltada para a Copa é o próprio Luciano, conforme também noticiado pelo Melhor da Tarde, da Band.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

A reunião foi tensa, já que se esperava que o nome de Virginia atraísse, além de audiência, um engajamento forte nas redes sociais. O que se viu, entretanto, foi uma chuva de críticas, de todos os lados, por um quadro sem criatividade, ausência de um roteiro original e uma “repórter” despreparada para tal função em um evento do tamanho de uma Copa do Mundo.

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Vale lembrar que a coluna GENTE deu uma crítica indicando o quadro como pior momento da semana assim que estreou. Esses e outros apontamentos foram levados em consideração para que freassem todo esse circo armado para Virginia em horário nobre na Globo.