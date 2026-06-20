Pior da semana: a estreia de Virginia no ‘Domingão com Huck’

Escalada pela Globo para aproximar a cobertura da Copa do Mundo do universo das redes sociais, Virginia Fonseca estreou no último domingo, 14, no Domingão com Huck mais como personagem de um “vlog” turístico do que como correspondente do Mundial. O resultado foi um quadro que pouco acrescentou ao noticiário esportivo e levantou dúvidas sobre o papel da influenciadora dentro da transmissão.

Batizado de Diário de Virginia, a atração do dominical de Luciano Huck acompanhou a influenciadora em passeios de metrô, lancha e helicóptero por Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Houve espaço para brincadeiras com o amigo Lucas Guedez, registros de deslocamentos e cenas típicas de conteúdo para redes sociais, além de especulações no palco sobre seu romance com Vini Jr. O futebol, por sua vez, apareceu quase como pano de fundo, mesmo no dia seguinte à estreia da seleção brasileira no Mundial.

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A aposta da Globo é compreensível diante da força digital de Virginia, que reúne dezenas de milhões de seguidores e mobiliza uma audiência difícil de alcançar pela televisão tradicional hoje em dia. O problema é que sua participação, anunciada pela emissora como parte da cobertura da Copa, parece ainda não ter encontrado um propósito claro dentro da cobertura da competição. Entre o entretenimento, o turismo e a influência digital, o quadro deixou a dúvida no ar sobre o que exatamente pretende entregar ao público.

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Se a intenção era oferecer um olhar de bastidores da Copa, a estreia deixou a desejar. Ficou a sensação de que o evento esportivo serviu apenas de cenário para um formato que poderia ter sido gravado em qualquer outra viagem internacional.