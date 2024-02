Pesquisa aponta a escola de samba preferida do público carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado, 10, realizada com 2.101 pessoas no Rio de Janeiro entre 3 e 9 de fevereiro, aponta que escolas de samba estão entre as favoritas dos cariocas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Primeiramente foi perguntado se o entrevistado “tem uma escola de samba do coração”. Sim, 54,4%; não 45,6%. Na sequência, qual é a sua escola favorita. O resultado mostra que Mocidade, com 21,2%, e Portela, com 21,1% lideram a preferência dos cariocas (veja abaixo o resultado completo).

Sobre os sambas desse ano, foi perguntado: “Você já ouviu algum dos sambas-enredo do Carnaval de 2024?”. 44,6% citaram o da Mocidade, seguido do da Mangueira, com 42,9%, e o do Salgueiro, com 37,9%. A Mocidade também tem a preferência do público quanto ao melhor samba, com 27,2%, seguido da Mangueira, com 17,5%. Os desfiles do Grupo Especial começam neste domingo, 11. E a coluna traz os bastidores quentíssimos diretamente da Sapucaí.