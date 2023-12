Perrengues do cruzeiro de Neymar: comida ruim e impróprio para menores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após três dias navegando, o Ney em Alto Mar atracou no porto de Santos nesta sexta-feira, 29. Com diversos shows e festas temáticas, o cruzeiro de Neymar foi um dos assuntos mais comentados durante a semana, mas já coleciona perrengues em sua primeira edição. Os famosos e anônimos presentes na embarcação compartilharam reclamações sobre a viagem.

A empresária de moda Vannini, que embarcou junto de seu filho para realizar o sonho dele de conhecer o craque, falou sobre o ambiente impróprio para menores e a comida ruim do cruzeiro. “Se era para fazer um evento como esse, deveria ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa para criança. E tudo acontece na piscina à noite e isso não é ambiente para crianças, que vieram para ver o Neymar. Não é um cruzeiro barato! Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro falaram que a qualidade é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP”.

Carla Almeida, nora da influencer Deolane Bezerra, também reclamou da comida: “É real, irmãs! O cruzeiro em si muito top, porém, a comida deixa a desejar. 15 mil reais pra isso?”. Virgínia Fonseca, esposa do cantor sertanejo Zé Felipe, umas das celebridades VIP da embarcação, reclamou do sinal no local: “Cheguei agora no quarto. Lá não pegava internet! Meus stories foram postados agora”. Além delas, o rapper Kawe mostrou goteiras e poças de água nos corredores onde ficavam as cabines. “O navio tá vazando?”, questionou o artista nas redes sociais.