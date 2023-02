Pé-quente, Janja é esperada em desfile da Imperatriz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Imperatriz Leopoldinense, grande campeã do carnaval do Rio, foi a quarta escola a desfilar na segunda-feira, 20. Com o enredo O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida, inspirado em cordéis sobre o cangaceiro Lampião, do carnavalesco Leandro Vieira, a escola conquistou o título de 2023.

Na quadra da campeã, a presidente Cátia Drumond descansava após um feito histórico em sua família – mais um título para a Imperatriz Leopoldinense. Nesta quarta-feira, 22, no meio da festa, ela falou sobre o convite feito a Janja, mulher de Lula, para desfilar pela agremiação. “A Janja vir ou não é uma incógnita. A última informação que tivemos foi de que ela não viria, mas estou confiante que, com a vitória, ela venha”, revela a VEJA. E não é por falta de vontade – os assessores da escola e membros do PT no Rio reforçam o convite, que ainda não foi aceito.

Leia também: Como foi o desfile da escola

Antes do carnaval, Janja aceitou o convite para ser madrinha da Velha-Guarda. Pelo visto a mulher de Lula é pé-quente, mesmo não participando do desfile no dia oficial. Agora, terá nova chance: a campeã encerra a apresentação no próximo sábado, 25.

Reveja vídeos exclusivos dos desfiles na Sapucaí:

Continua após a publicidade