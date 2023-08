Papa Francisco elogia Rússia e abre nova crise com Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, acusou o papa Francisco de ter feito “propaganda imperialista” em um discurso feito na sexta-feira, 25. Na ocasião, o pontífice estava em São Petersburgo, na Rússia, durante um encontro nacional de jovens católicos do país. Ele, em vídeo que circula nas redes sociais, afirma aos presentes que não esqueçam que são “filhos da grande Rússia dos santos e dos reis”.

“É verdadeiramente uma pena que as ideias de uma grande potência, que são na verdade a causa da agressividade crônica da Rússia, consciente ou inconscientemente, saíram dos lábios do Papa, cuja missão, na nossa opinião, é precisamente abrir os olhos da juventude russa sobre o curso destrutivo da atual liderança. É com a tal propaganda imperialista e a ‘necessidade’ de salvar a ‘Grande Mãe Rússia’ que o Kremlin o assassinato de milhares de homens e mulheres ucranianos e a destruição de centenas de cidades e aldeias ucranianas”, escreveu Oleg Nikolenko, em suas redes sociais.

Já nesta terça-feira, 29, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, emitiu um comunicado no qual explica que os comentários do papa Francisco tinham como objetivo “encorajar os jovens a preservar e promover o que há de positivo na grande herança cultural e espiritual da Rússia”.

