Paolla Oliveira: Como educação machista não a conteve nos padrões

Há cerca de uma semana, Paolla Oliveira, 40 anos, precisou correr por uma estrada cheia de pedras e declives de bota de salto alto, caindo algumas vezes em poças de lama. A cena de perseguição da dublê Pat, que ela interpreta em Cara e Coragem, foi repetida à exaustão por quase duas horas e lhe rendeu uma baita dor no corpo. “Achei que estava com Covid. Até hoje ainda descubro uns roxos em mim”, conta Paolla, que na maioria das cenas da novela dispensa dublê real. Quando criança, a atriz era do tipo que soltava pipa e subia em muros com os três irmãos e um primo e lembra que o pai, de mentalidade “antiga”, tentava contê-la por ser menina. “Eu dei um baile neles e saí dessa”, afirma, com orgulho.

Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807