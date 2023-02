Padre canta hit de carnaval em igreja na Bahia; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clássico Baianidade Nagô, sempre presente no repertório de todo trio elétrico do carnaval baiano, ganhou ainda mais repercussão ao ser cantado pelo padre Lázaro Muniz em Salvador (BA). É que ele inseriu a música em sua missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o religioso aparece puxando um coro de fiéis e balançando o recinto “ao negro toque do agogô”, como diz a letra. Veja no vídeo abaixo.

@aloalobahia O clássico de Carnaval “Baianidade Nagô” ganhou repercussão ao ser cantado pelo padre Lázaro Muniz em Salvador na última terça-feira (14). Em uma missa na Igreja Rosário dos Pretos, no Pelourinho, o religioso foi filmado puxando um coro de fiéis e balançando todo o recinto “ao negro toque do agogô”. Leia a matéria completa no aloalobahia.com. Link na bio. #AloAloBahia ♬ som original – Alô Alô Bahia

Ao pedir aos foliões paz na avenida durante o Carnaval, Padre Lázaro Muniz entoa na missa da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, Baianidade Nagô. O vídeo tem repercutido em várias redes sociais. A Bahia é diferenciada ❤️ pic.twitter.com/0GJ5LPlILP — Victor Pinto (@victordojornal) February 18, 2023