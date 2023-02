Pabllo Vittar visita o estúdio do ‘Fantástico’; saiba o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de lançar neste mês o álbum Noitada, o quinto na carreira, a cantora Pabllo Vittar fez uma visita ao estúdio do Fantástico e conversou com a repórter Renata Ceribelli sobre o novo momento. A entrevista irá ao ar na noite de domingo, 26. A artista completará 30 anos em 2023 e deu uma palhinha de algumas das canções que estão neste novo trabalho, como Balinha de Coração e Descontrolada que trazem parcerias com Anitta e MC Carol. Outra diva da música pop nacional, Gloria Groove também marca presença no disco. “Este álbum reflete muito o meu começo e o meu momento atual, que é dessa vibe de curtir o life style, onde a gente se sente livre, onde a gente explora o sexo, a sexualidade e a liberdade”, conta Pabllo.

Desde que se tornou conhecida nacionalmente, em 2015, e uma referência nas causas da comunidade LGBTQIA+, Pabllo optou por continuar morando em Uberlândia, cidade que a acolheu e onde foi descoberta na música. No Triângulo Mineiro ela se reconecta com suas origens e valores. “É muito gostoso poder levar minhas irmãs e irmãos junto comigo nessa caminhada e mostrar para as pessoas que a comunidade LGBTQIA+ é tão plural e tão artista quanto qualquer outra. Eu me sinto honrada de poder ser uma dessas vozes e de ser uma referência”.