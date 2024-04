Os responsáveis pelo primeiro Festival Internacional de Cinema em Paraty

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os irmãos Bruno e Jane Saglia, organizadores e curadores do Festival Internacional de Cinema de Paraty, farão um Kick Off de Economia Criativa, nesta quinta-feira, 25, marcando o pontapé inicial do evento, que será realizado em agosto. O encontro, que reunirá profissionais do setor, será realizado no Cinema da Praça, centro histórico da cidade no sul-fluminense, e a partir dele, serão divulgadas as ações promocionais desenvolvidas no Festival.

“Minha família ama Paraty, sempre estivemos na cidade em momentos importantes. Estávamos atentos ao melhor momento para realizar um projeto em parceria com a cidade. Sempre tivemos esse olhar de realizar projetos além dos grandes centros urbanos, principalmente por descobrirmos cidades do interior com características multiculturais, pungentes, e que concentram momentos históricos importantes do Brasil. Paraty é um polo de turismo nacional e internacional. Além disso, tem as características que um festival de cinema precisa para receber os convidados: acolhimento, história, gastronomia, onde todos setores trabalham em conjunto para o sucesso dos eventos. No final quem ganha é a própria cidade”, destaca Bruno, também érganizador do Festival de Cinema de Vassouras.