Os problemas de Piqué com nova namorada, após divórcio de Shakira

Atualizado em 5 out 2022, 17h04 - Publicado em 5 out 2022, 17h30

Por Valmir Moratelli

O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, está em maus lençóis. Após separação conturbada da cantora Shakira, 35 anos, ele se envolveu com Clara Chia Marti, de 23. Segundo o programa de TV argentino Socios del Espetaculo, Clara teria reclamado com o namorado por ter sido abandonada no meio de repórteres e fotógrafos quando os dois chegaram à França em uma viagem romântica. Ao ser cercado por repórteres, ele saiu andando e deixou a companheira entregue “aos leões”. Agora, ela quer o mesmo tratamento que ele tinha com Shakira – com quem teve Milan, de 9, e Sasha, de 7.