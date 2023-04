Os negócios de Fernanda Gentil fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Gentil participou de uma palestra sobre os desafios da comunicação na apresentação de lives comerciais, ao lado de profissionais da aérea, nesta terça-feira, 11, no Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo grandes nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela comentou sobre o que gosta de fazer antes de entrar no ar de uma transmissão ao vivo comercial.

“Eu tenho uma cartilha de perguntas antes de entrar no ar em alguma live. Saber para quem eu estou falando, quando e se as pessoas vão me ver não só na horizontal, mas na vertical, aonde vai aparecer o produto… É realmente um ecossistema”, explicou Gentil.

A apresentadora, agora demitida da TV Globo, tem investido nas redes sociais como negócios. Ela também falou que não promove o que não conhece e que gosta do improviso. “Eu tenho que falar com o cliente, conhecer o produto, usar se possível, seria o ideal. Eu, pelo menos, não entro no ar, não faço vídeo, nem live, nem nada sem entender onde estou pisando. E confio em mim, que vai dar certo. Eu sempre digo, o ao vivo dá uma adrenalina para mim como nada mais na vida. Curto muito o improviso”.

