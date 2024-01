Os encontros ‘explosivos’ do Festival de Verão de Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Festival de Verão Salvador divulgou nesta terça-feira , 23, as atrações de sua 23ª edição. Sediado no Parque de Exposições, no próximo final de semana, 27 e 28, o evento idealizado e organizado pela Bahia Eventos repete o formato de sucesso implementado por Zé Ricardo, diretor artístico do Rock in Rio, com a realização de 15 encontros criados especialmente para a ocasião. Na programação, artistas da Bahia representam novamente a maioria entre as atrações. Bell Marques e Claudia Leitte irão cantar juntos pela primeira vez. Ivete Sangalo apresentará um show preparado exclusivamente para o festival. Daniela Mercury recebe Margareth Menezes e o grupo Ilê Aiyê; Baco Exu do Blues com o grupo Psírico; Carlinhos Brown e Baiana System. Leo Santana recebe Luísa Sonza; Lulu Santos recebe Gabriel o Pensador. Seu Jorge se reúne com o rapper Mano Brown. Iza divide os microfones com Liniker. Thiaguinho dialoga com o samba de Maria Rita; Gloria Groove com a música de Péricles.

“Estou muito feliz com essa programação, é um line up muito forte. Convidei alguns nomes que participaram da última edição para apresentarem shows completamente diferentes agora. Alguns deles vieram como artista convidado e nesta edição virão com seus próprios shows. É o caso da Gloria Groove, que na última vez foi convidada da Ludmilla, e volta nesta edição convidando Péricles. Quase todos os encontros são inéditos e nenhum foi apresentado antes em Salvador”, afirma Zé Ricardo. A coluna, que ama Salvador, estará lá acompanhando tudo de perto.