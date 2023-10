Os encontros de filho ilegítimo de Príncipe de Mônaco com família real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Grimaldi-Coste, 20, é fruto de um relacionamento entre o Príncipe Albert, de Mônaco, e Nicole Coste, 52, antiga comissária de bordo nascida no Togo. Ele não faz parte da linha de sucessão do trono, já que seus pais não se casaram, mas revelou que mantém contato com os familiares da monarquia — participando até mesmo de sessões com filmes de Grace Kelly, sua avó.

Em entrevista à revista Tatler, Alexandre contou que tem passado mais tempo ao lado de sua irmã Jazmin Grimaldi, 31, que é filha de Albert com a norte-americana Tamara Rotolo, e com os gêmeos Príncipe Jacques e Princesa Gabriella — filhos da Princesa Charlene, os herdeiros do trono. A avó, Grace Kelly, que protagonizou filmes nos anos 1950, como Janela Indiscreta, Matar ou Morrer e Disque M para Matar, é um dos assuntos favoritos dos netos. “Falamos muito sobre ela por causa das coisas que estamos fazendo, especialmente Jazmin, já que ela está seguindo os passos de nossa avó em Hollywood. Sempre falamos sobre ela querer continuar o legado”, Alexandre declarou.