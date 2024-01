Os detalhes da secreta festa de Jeff Bezos: McDonald’s e ‘aliens’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jeff Bezos, o quarto homem mais rico do mundo e empresário por trás da Amazon, celebrou o seu aniversário de 60 anos, no último sábado, 20, com uma grande festa em sua mansão de Beverly Hills, Califórnia. Embora o bilionário já tenha completado a data no dia 12, sua noiva, Lauren Sanchez, 54, organizou uma comemoração secreta e convidou um time de celebridades para marcar a ocasião especial. Entre os nomes famosos estavam personalidades como Bill Gates, acompanhado de sua namorada Paula Hurd, Oprah, Jay-Z, Beyoncé, Paris Hilton, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Katy Perry, Orlando Bloom e Kim Kardashian com a família.

De acordo com informações do The US Sun, a festa contou com uma temática ‘nerd’, baseada na ‘era celestial especial’, com muitos convidados com itens que remetiam ao espaço, como alienígenas, aliens e adereços na cor prata nas produções. Inclusive, a cenografia do evento recriou o primeiro escritório da Amazon dos anos 90, quando Bezos começou a empresa. Até mesmo a antiga cadeira de computador do empresário foi utilizada na decoração. A presença de celulares foi estritamente proibida, garantindo privacidade, e o cardápio variou desde McDonald’s até caviar.