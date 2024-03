Os criadores do doce que vem substituindo ovos de chocolate na Páscoa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Opção de doce na Páscoa, as colombas são uma iguaria celebrada em muitos países e, já há alguns anos, sucesso de venda também no Brasil. A coluna selecionou alguns dos doces que têm chamado atenção do consumidor pela qualidade e sabor.

Vem do mercado gourmet de produtos selecionados Empório Santa Maria, em São Paulo, a nova linha de colombas de Páscoa de marca própria. O grupo produz suas receitas utilizando técnicas tradicionais italianas de fermentação natural. “Com uma quantidade maior de manteiga, mantemos a massa hidratada e garantindo a delicadeza e o requinte da colomba artesanal”, explica Rafael Feitosa, gerente de produtos. São três opções de sabores para 2024: Colomba de Frutas e Amêndoas (70 reais); Colomba Creme Pistache (190 reais); e Colomba Creme Limão Siciliano (120 reais). Este último é recheado com trufa de limão siciliano e coberto com chocolate branco belga e raspas de limão descrição.

O Chef Marcelo Horta, do Cozinha Crunch preparou sua Colomba Pascal de olho na tradição histórica da receita. Para quem não sabe, o pão doce em forma de pomba é um símbolo cristão muito antigo, que remeteria à paz. É comum se servir a Colomba no café da manhã, no domingo de Páscoa, para juntar a família na primeira refeição do dia. “Criamos uma receita sem glúten e sem leite, que não perde nada em sabor, para quem não pode consumir esses ingredientes se sinta incluído e participe das comemorações familiares sem restrições”, diz.

Inspirado em um clássico de outra data festiva, a casa especializada em fermentação natural com preparos sem conservantes ou aditivos químicos, a Sova, no Rio, oferece como novidade o Panetone de Chocolate Belga (90 reais). A delícia de 550g é preparada com 70% de cacau e chocolate branco. “Preferimos fazer neste formato, porque as formas de Colomba Pascal disponíveis no Brasil são muito baixas. Usando as formas de panetone tradicional, os produtos ficam com uma altura quase três vezes maior, o que confere ao produto muito mais maciez e desenvolvimento de alvéolos”, explica Marcelo Ferraz, sócio da empresa.

Já o Grâu Artesanal, dos sócios Segio Balaj e Elaine Condor, oferece a Colomba Pascal, em formato clássico, em dois sabores: Cítrica (73 reais) e Chocolate (76 reais). Vale destacar que a massa de ambas é preparada com laranja, limão siciliano, mel e rum, o que garante sabor, textura e aroma únicos. A Colomba Cítrica apresenta casca de limão siciliano e laranja cristalizada, que ficam embebidas em calda a base de rum e Cointreau. E a Colomba de Chocolate é preparada com gotas de chocolate nobre 50%.

Por fim, a Lindt, líder mundial na categoria de chocolates premium, aposta na alta qualidade de sua confeitaria e apresenta, com exclusividade para a Páscoa brasileira, o Pane di Pasqua (99,90 reais). A receita dos panettones da marca foi o ponto de partida para esta inovação, feita pelos seus renomados maîtres chocolatiers. Essa versão do bolo de Páscoa tem recheio de gotas de chocolate amargo e cobertura glaceada de castanha de caju, que traz crocância para o produto. “Neste ano, marcamos 10 anos de lojas próprias da Lindt no Brasil. Ao longo do tempo, desenvolvemos produtos estratégicos para o consumidor brasileiro. Os nossos panettones estão consolidados, e já são tradição no Natal. E foram eles que inspiraram a Lindt a desenvolver um tradicional bolo de Páscoa”, conta Walter Angst, CEO da marca no Brasil.

Serviço:

Empório Santa Maria – Unidade 1: Av. Cidade Jardim, 790 – Jd. Paulistano. Tel: (11) 3706-5211/ Unidade 2: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 (Piso Térreo) – Morumbi Shopping. Tel: (11) 4933-2841

Grâu Artesanal – Unidade 1: Rua Conde de Bernadotte, 26 – Loja 121 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ – Tel. (21) 2487-3083 / Unidade 2: Avenida Salvador Allende, 3360 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21) 2010-5265

Sova Fermentação Natural – Rua Xavier da Silveira, 34, Copacabana – Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21) 98506-6489

Cozinha Crunch – R. Joaquim Palhares, 513e, Estácio – Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21) 96521-6344

