Os cancelamentos de Iza por gravidez que acaba de ser confirmada

A cantora Iza, 33, anunciou que está grávida de seu primeiro filho nesta quarta-feira, 10. A artista, que vive um relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, 29, já está no terceiro mês de gestação. “Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos. A gravidez veio no melhor momento possível. A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso”, afirmou para a Glamour. Recentemente, a artista tinha uma participação em um reality da TV Globo cancelada em cima da hora, depois de alegar problemas de saúde. Seguindo recomendações médicas, ela precisou de repouso absoluto. Na ocasião, Lexa e Duda Beat foram chamadas para substitui-la. Além disso, precisou dar um freio na agenda, desmarcando shows pelo Nordeste em março. Todos os cancelamentos misteriosos ficam agora explicados.