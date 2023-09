Os ambientes em destaque no CasaCor Rio 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vizinha ao Jardim Botânico, uma propriedade construída em 1860 por importantes cafeicultores fluminenses, e que mais tarde seria residência do médico sanitarista Oswaldo Cruz, abriga pelo terceiro ano a CasaCor Rio. As 42 equipes de arquitetos, designers de interiores e paisagistas que participam desta edição tiveram como inspiração o tema “Corpo e Morada”, que enxerga a casa como extensão do corpo, o lar como ambiente para a manutenção de uma saúde integral. A seguir, a diretora Patricia Mayer selecionou a pedido da coluna os destaques que chamam a atenção do público no imponente Palacete Brando Barbosa. Confira:

SALA DE BANHO, por Fernanda Medeiros: Basta entrar na sala de banho para sentir vontade de deixar a vida passar. Dedicado ao autocuidado, o ambiente de Fernanda Medeiros ganhou trilha sonora relaxante, banheira de imersão e aromaterapia. Um deck com vista para o jardim convida ao dolce far niente. No décor, tons de azul e terracota trazem aconchego e elementos originais da casa contrastam com peças ora contemporâneas, ora rústicas. O piso de pastilhas remete ao passado, embora tenha sido criado para a mostra com material reciclável.

SUÍTE ORIEL, por Hannah Cabral e Monique Pampolha

Uma suíte realmente dedicada ao descanso, com tons neutros e suaves e texturas orgânicas que remetem a elementos naturais. O décor é contemporâneo, com móveis de design nacional e obras de arte. Mas o principal elemento é o grande painel em muxarabi que circunda todo o espaço, criando um ambiente que protege quem está no interior, ao mesmo tempo em que permite a valorização do verde, no exterior. Criada pelas arquitetas Hannah Cabral e Monique Pampolha, a peça funciona quase como uma obra viva, que derrama sua trama pelo espaço formando desenhos que mudam conforme a luminosidade.

RECEPÇÃO, por Lenora Lohrisch e Wair De Paula Jr

A arte é o fio condutor do design criado por Lenora Lohrisch e Wair de Paula para a recepção do hotel boutique. O teto original foi mantido e iluminado ganhando ainda mais grandiosidade. E o espaço recebeu obras de impacto como uma grande escultura de Krajcberg e peças de Bruno Giorgi, Macaparana, Martha Boto e Marcelo Catalano. O tapete remete ao desenho dos jardins de Burle Marx e os livros estão por toda a parte. Elementos que fazem do ambiente um local de convivência e contemplação, para realmente se estar e não apenas passar por alguns segundos.

VINOTECA, por Lucas Barbosa

Estreante na CasaCor Rio, o arquiteto Lucas Barbosa usa, em sua vinoteca, a arquitetura como uma forma de transbordar sensações. Nesse caso, o arrepio. Ele está presente nas diferentes texturas dos revestimentos: porcelanato para o piso, papel croco para uma das paredes e tijolinho bruto aplicado tanto na parede como no teto. O espaço tem como destaque uma coleção de 96 taças enquadradas e apresentadas como numa galeria de arte. A cave, original da casa, também ganhou ares de instalação artística com os nichos da adega abrigando imagens de diferentes tipos de arrepio.

PIANO-BAR, por Paula Neder

Um ambiente leve e elegante, que proporciona conexão harmoniosa com o jardim e entre os visitantes. Quase um lounge-garden, com sofá em forma de ilha, tons claros e pitada forte de verde, que aparece na vegetação (interna e externa) e em alguns tecidos usados pela arquiteta Paula Neder. Um espaço acolhedor para viver bons momentos, apreciar o som do piano, estar com os amigos. No décor, chamam atenção dois painéis: um que reúne obras de arte; e o outro, criado pelo Coletivo Muda, em forma de lambe-lambe, e instalado no teto, trazendo um colorido impactante ao ambiente.

Serviço: CASACOR RIO 2023 / de 15 de agosto a 15 de outubro / De terça a sábado, das 12h às 21h (inclusive feriados); domingos, 10h às 20h / Local: Rua Lopes Quintas, 497. Jardim Botânico. Tel: (21) 2512-2411 / Ingresso: R$ 90.