O valor exorbitante do testamento de Berlusconi

Silvio Berlusconi, extravagante bilionário e ex-primeiro-ministro italiano morreu em um hospital de Milão aos 86 anos no dia 12 de junho. Nesta quinta-feira, 6, o testamento do magnata foi aberto para a família – uma fortuna de 33 bilhões de reais, que inclui o conglomerado de mídia Mediaset, o grupo editorial Mondadori e o Banco Mediolanum, além do clube de futebol Monza.

Segundo documento divulgado pela agência italiana Ansa, o ex-primeiro-ministro deixou 100 milhões de euros (527 milhões de reais) à sua última mulher, Marta Fascina, de 33 anos. Entre os cinco filhos, a divisão foi entre as empresas. Marina e Pier Silvio Berlusconi, nascidos do primeiro casamento com Carla Dall’Oglio, herdam juntos 53% da empresa Fininvest. E os outros três filhos, Luigi, Eleonora e Bárbara, frutos do segundo casamento de Berlusconi com a ex-atriz Veronica Lario, dividem os 47% restantes.

