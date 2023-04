O valor da fortuna de Rei Charles III

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei Charles III, 74, teve o valor de sua fortuna revelado pela lista dos ricos do The Sunday Times. O monarca acumulou ao longo de sua vida 600 milhões de libras – aproximadamente 3,6 bilhões de reais. A quantia acumulada por ele é maior do que a fortuna deixada por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que tinha cerca de 370 milhões de libras – cerca de 2,2 bilhões de reais. A riqueza de Charles III veio principalmente dos rendimentos do Ducado da Cornualha, que é um fundo privado que dá independência financeira para o herdeiro do trono. Charles recebeu essa renda durante boa parte de sua vida por ser o primeiro na linha de sucessão. Agora, o dinheiro da renda do Ducado pertence ao príncipe William, filho de Charles.