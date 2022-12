O último grande ato público que Bolsonaro planeja fazer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em fase tristonha e de isolamento como nunca antes de viu em toda sua gestão, nem mesmo durante a pandemia de Covid-19, quando se gerou mais de 600 mil mortos, Bolsonaro (PL) tem acompanhado a Copa do Mundo com esperança de um último agraciamento no final do mandato. Ele tem visto todos os jogos do Brasil no Catar e está esperançoso que a Seleção volte com a taça de campeã do mundo. Se isso ocorrer, já disse que vai se encontrar pessoalmente com Neymar. A se confirmar, será seu último grande ato público. Quer garantir a foto de uma vitória para não sair tão melancólico de cena. A final da Copa será num domingo, dia 18. Depois, o recesso das festas de final de ano já não dará brecha de outra oportunidade de atenção pública. Mas até lá, muita bola ainda vai rolar.