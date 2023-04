O truque batido de Donald Trump em meio a processos judiciais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Envolvido em um escândalo sexual capaz de lhe render até quatro anos de prisão, o ex-­presidente americano Donald Trump, 76 anos, recorreu ao velho truque dos políticos de surgir ao lado da mulher como se nada demais estivesse acontecendo. Assim, Melania Trump, 52, foi vista ao lado do marido em um brunch, no domingo de Páscoa, no resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Foi a primeira aparição dela desde que o marido compareceu à Justiça para prestar esclarecimentos sobre algumas das 34 acusações de suborno de uma ex-atriz pornô. A próxima audiência está marcada para 4 de dezembro. Até lá, é fazer silêncio e posar discretamente para as câmeras.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2023, edição nº 2837