O sonho da casa milionária de Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Afeita a todo tipo de extravagâncias, Kim Kardashian, 42 anos, ensaia um movimento capaz de elevar sua reputação junto aos endinheirados de Hollywood. A influencer milionária contratou o badalado arquiteto japonês Tadao Ando, 81, para dar forma à sua casa de praia em Palm Springs, cidade da Califórnia em que os milionários competem pela mansão mais impactante. A maquete do projeto revela uma grande fortaleza, coberta por um telhado em forma de proa de navio. “Fizemos os retoques finais antes de iniciar a construção”, disse Kim, depois de ter visitado o escritório de Ando, no Japão. “Estou honrada por ter a oportunidade de trabalhar com ele”, disse. Para pagar a obra, ela contará com cachê da nova temporada de American Horror Story.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2023, edição nº 2837