O retorno de Gisele Bündchen à Victoria’s Secret após 17 anos

Gisele Bündchen está de volta à Victoria’s Secret depois de 17 anos sem fazer campanhas para a grife. O retorno da modelo, de 43 anos, é uma forma da marca se reposicionar no mercado. Além da contratação de Gisele, outras modelos fazem parte da campanha The Icons, como: Adriana Lima, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser e Hailey Bieber. A ideia é trazer maior diversidade no time de modelos, com diferentes corpos e idades. Algo que foi bastante criticado e apontado como um dos motivos para sua quase derrocada.

Outra novidade anunciada nesta quarta-feira, 9, é o retorno do Victoria’s Secret Fashion Show, desfile que reúne moda e música, transmitido para diferentes países do mundo. O especial será lançado na Amazon Prime no dia 26 de setembro, após quase cinco anos de hiato. Tudo agora em nome de uma “diversidade” devidamente repaginada antenada com os novos tempos. A conferir.

