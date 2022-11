O recado de Claudia Leitte a quem gritou por Lula em seu show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Leitte fez show na sexta-feira, 4, em Salvador (BA), capital do estado que deu ampla vitória a Lula (PT) nesta eleição. Foi sua primeira apresentação no estado desde o fim das eleições. Ao ouvir os gritos com nome do presidente eleito, ela fez cara feia e evitou se pronunciar explicitamente. Depois, para não ignorar por completo o apelo da multidão, deu seu recado de forma melodiosa, tentando discursar enquanto cantarolava de forma improvisada.

“Esse mundo tem lugar para todo mundo… Eu não gosto, eu não quero jamais afastar, eu não quero jamais desunir. Depois de vinte anos eu estou aqui. Eu não penso diferente de vocês. Eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas… Eu quero promover encontros, felicidade… Eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer, independente do que vocês pensarem, do que vocês disserem, porque eu não vivo de agradar… Quero promover sorrisos, eu quero fazer o carnaval, quero ver gente se abraçando…”